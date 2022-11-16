В Москве пройдет выставка электромобилей

Увидеть как известные электрокары, так и новинки можно будет 22 ноября на форуме «IT-Революция в автобизнесе — 2022».

22 ноября аналитическое агентство «Автостат» проведет в Москве форум «IT-Революция в автобизнесе — 2022».

Помимо докладов спикеров на актуальные темы и традиционного конкурса IT-решений, в этот раз форум будет дополнен выставкой современных электромобилей.

Электромобильность станет одной из главных тем предстоящего форума. Несколько блоков его программы будет уделено именно этой теме. Здесь можно будет узнать все самое интересное об электрокарах — их производстве, продажах, инфраструктуре и технологиях.

Кроме этого, в рамках форума будут представлены IT-кейсы для автобизнеса и пройдет конкурс IT-решений, участники которого попробуют заинтересовать профессиональное сообщество своими идеями и защитить их перед опытным жюри.

В этом году организаторы форума расширят блок, связанный с новациями, и дополнят программу выставкой современных электрокаров, которые продаются в России или только готовятся выйти на наш рынок. Их можно будет посмотреть и потрогать, сравнить между собой (это делать всегда легче, имея реальные примеры перед глазами), поспорить о достоинствах и недостатках, задать вопросы специалистам.

На одной площадке представят не только успевшие набрать популярность Audi e-tron, BMW iX, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, но и абсолютные для нашего рынка новинки таких брендов, как WOLV, Hongqi, Li One, Polestar, Evolute, Skywell.

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Более детально узнать об экспонатах предстоящей выставки можно здесь.

Подробнее ознакомиться с программой форума можно по ссылке.

Коллаж: «Автостат»