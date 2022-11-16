Продавать автомобиль или подождать: эксперт дал совет

В октябре текущего года впервые за четыре месяца зафиксировано снижение цен на подержанные автомобили: до этого их стоимость только росла.
Стоит ли в связи с этим торопиться продать свое авто для получения максимальной выгоды, или все-таки можно подождать?
Генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль считает, что если имеющийся автомобиль грамотно эксплуатируется, обслуживается вовремя и в принципе находится в хорошем техническом состоянии, с продажей можно повременить.
В то же время, если стоит задача получить максимальную прибыль и нет цели купить новый автомобиль, то продать существующее авто можно и сейчас.
Эксперт отметил, что в условиях дефицита новых авто и при повышенном спросе на вторичном рынке стоимость машин с пробегом будет оставаться высокой.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Российская газета