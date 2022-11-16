Продавать автомобиль или подождать: эксперт дал совет — журнал За рулем

Продавать автомобиль или подождать: эксперт дал совет

Многое зависит от цели.

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В октябре текущего года впервые за четыре месяца зафиксировано снижение цен на подержанные автомобили: до этого их стоимость только росла.

Стоит ли в связи с этим торопиться продать свое авто для получения максимальной выгоды, или все-таки можно подождать?

Генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль считает, что если имеющийся автомобиль грамотно эксплуатируется, обслуживается вовремя и в принципе находится в хорошем техническом состоянии, с продажей можно повременить.

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В то же время, если стоит задача получить максимальную прибыль и нет цели купить новый автомобиль, то продать существующее авто можно и сейчас.

Эксперт отметил, что в условиях дефицита новых авто и при повышенном спросе на вторичном рынке стоимость машин с пробегом будет оставаться высокой.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

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