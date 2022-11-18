Взломщики захватили конфиденциальную информацию об автомобильном подразделении поставщика, в том числе личные данные сотрудников.

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Масштаб утечки данных в Continental, по-видимому, намного больше, чем предполагалось ранее. Первые сообщения о краже информации появлялись еще в августе текущего года.

Хакерская группа Lockbit 3.0 опубликовала в Даркнете список конфиденциальных данных, которые ей удалось скачать с серверов Continental несколько месяцев назад. Немецкая Handelsblatt считает, что в руках мошенников оказались 55 миллионов файлов (40 терабайт).

Список похищенного, среди прочего, включает бюджет, инвестиционные и стратегические планы, документы о зарплатах, личные данные сотрудников, таблицы с их адресами и конфиденциальные документы исполнительного и наблюдательного советов, включая переписку председателя набсовета Вольфганга Райтцле.

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Однако особенно опасным является то, что в список украденного также попали спецификации программного обеспечения, блоков управления, а также контрактные условия, заключенные с компаниями Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и другими.

В Continental признали утечку данных в результате кибератаки, но о масштабах проблемы пока не сообщают. С помощью внешних экспертов было установлено, «что злоумышленникам удалось похитить часть данных из пострадавших ИТ-систем, несмотря на установленные меры безопасности».

Хакерская группировка предлагает компании выкупить украденную информацию за 50 млн долларов США.

Покупатели рассказали, что для них особенно важно при выборе новых шин.

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Фото: Conti/Michaela Handrek-Rehle