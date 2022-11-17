Каско со скидкой появилось на сайте банка «Открытие»

Осмотр автомобиля перед покупкой полиса можно провести онлайн.

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Семь крупнейших страховщиков предлагают страхование по каско в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»). То есть купить страховку теперь можно онлайн и при этом выбрать наиболее выгодное для себя предложение с учетом персональной скидки.

Чтобы купить полис е-каско, нужно зайти в раздел «Страхование» на сайте банка, выбрать программу «КАСКО онлайн», ввести номер автомобиля, данные водительского удостоверения и контактный телефон.

После анализа данных программа рассчитает стоимость полиса с учетом скидок за стаж и безаварийную езду в различных страховых компаниях. Тут же можно выбрать дополнительные опции и посмотреть, как изменится цена.

После выбора страховой компании с автовладельцем свяжется ее представитель, который поможет завершить оформление полиса. Он же назначит время для онлайн- или оффлайн-осмотра страхуемого автомобиля (специалист приедет сам).

После оплаты е-каско придет на электронную почту автомобилиста не позднее следующего дня после оплаты. Одновременно полис появится в базе страховых компаний: его легко проверить по номеру на сайте Российского союза автостраховщиков. Распечатывать полис необязательно — предъявлять его можно с экрана смартфона.

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«Банк постоянно расширяет продуктовый портфель за счет полезных страховых и сервисных опций для клиентов-автомобилистов, — отметил лидер трайба Автофинанс „Открытие Авто“ Денис Сорокин. — Онлайн-оформление каско стало важным дополнением к запущенной летом программе „ОСАГО-онлайн“, преимущества которой клиенты уже успели положительно оценить. На очереди — запуск новых востребованных автовладельцами услуг».

Скоро сервис подбора е-каско станет доступным в интернет-банке и мобильном приложении банка «Открытие».

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