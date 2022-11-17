В электронных медсправках нашли коррупционную составляющую

Депутаты раскритиковали законопроект МВД о новых видах контроля за водителями.

Законопроект об электронных медсправках принят в первом чтении и наделяет ГИБДД правом во внесудебном порядке лишать прав водителей, у которых были выявлены медицинские противопоказания после осмотра врачом.

В документе говорится, что при выявлении ряда заболеваний (например, ухудшение зрения, эпилепсия) на медосмотре, в больнице или поликлинике придется пройти внеочередную проверку, назначенную врачом. Если она не пройдена или заболевание подтвердилось, Минздрав аннулирует ранее выданную справку, а ГИБДД — водительские права. Сейчас права могут аннулировать только через суд.

Депутаты считают законопроект коррупционно емким и несущим риски для граждан.

Например, документ наделяет врача правом по своему усмотрению направлять водителя на дополнительную проверку.

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Решение выносит один медработник, тут тоже могут возникнуть злоупотребления. Не прописаны требования к его квалификации и опыту. А что, если он ошибется? Могут возникнуть и злоупотребления со стороны медиков, ведь выявления лишь только признаков заболеваний, причем не специализированной комиссией, а любым врачом, независимо от его квалификации, будет достаточно для принудительного направления человека на обследование.

При этом записаться к специалистам узкого профиля непросто, а законопроект отводит на это ограниченное количество времени. Могут появиться аффилированные организации, в которых за деньги «решат проблему». Но даже если все по-честному, но диагноз не подтвердился, а человек уже заплатил немалые деньги на поход в частную клинику, кто будет ему возвращать уплаченные средства, кто будет платить за ошибку предыдущего врача, неверно поставившего диагноз?

Все это может привести к росту социальной напряженности.

Замглавы МВД признал, что риски действительно есть, однако важнее, что законопроект позволит бороться со смертями в ДТП, которые произошли по вине нездоровых водителей.

Законопроект обещают доработать к 15 декабря.

Главный редактор журнала «За рулем» рассказал, почему новая процедура получения медсправок будет обязательно давать сбои.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos