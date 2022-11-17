На АВТОВАЗе заговорили о риске прекращения поставок комплектующих

Но план собрать 220 тысяч автомобилей за 2022 год остается в силе.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что объем производства в текущем году зависит от различных новых факторов. В том числе — от возможности локализации российских компонентов.

Глава предприятия отметил, что видит риск прекращения поставок многих компонентов на конвейеры АВТОВАЗа.

«Сейчас ситуация по-прежнему непростая, мы видим риски недопоставки, прекращения поставок автокомпонентов, уже даже не входящих в санкционный список, просто по причине отказа от работы с российскими производителями многих глобальных поставщиков», — сказал Соколов на форуме «Транспорт России».

При этом он подчеркнул, что АВТОВАЗ по-прежнему сохраняет озвученные в июле текущего года планы: по итогам года собрать 220 тысяч автомобилей.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com