На АВТОВАЗе заговорили о риске прекращения поставок комплектующих

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что объем производства в текущем году зависит от различных новых факторов. В том числе — от возможности локализации российских компонентов.
Глава предприятия отметил, что видит риск прекращения поставок многих компонентов на конвейеры АВТОВАЗа.
«Сейчас ситуация по-прежнему непростая, мы видим риски недопоставки, прекращения поставок автокомпонентов, уже даже не входящих в санкционный список, просто по причине отказа от работы с российскими производителями многих глобальных поставщиков», — сказал Соколов на форуме «Транспорт России».
При этом он подчеркнул, что АВТОВАЗ по-прежнему сохраняет озвученные в июле текущего года планы: по итогам года собрать 220 тысяч автомобилей.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com