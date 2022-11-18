В России появились Toyota RAV4, выпущенные в Канаде

К нам поступили Toyota RAV4, собранные в Канаде. За автомобиль 2022 года выпуска с пробегом всего 80 км просят 4 700 000 рублей.
Кроссовер оснащен мотором объемом 2,5 литра, мощностью 203 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Привод — полный.
У автомобиля немного другой бампер, оригинальная решетка, более широкие колесные арки и черные 19-дюймовые диски.
Кресла RAV4 обиты черной кожей с узором и оранжевой прострочкой, а на порогах есть накладки с названием версии.
До этого дилер марки «Ключавто» сообщил, что завез в Россию партию RAV4. Автомобили доступны в расширенных видах комплектаций, ранее не представленных в России. В кроссоверах двухлитровые моторы мощностью 171 л.с. Дилер предоставляет на них свою гарантию.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos