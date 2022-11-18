В России появились Toyota RAV4, выпущенные в Канаде — журнал За рулем

В России появились Toyota RAV4, выпущенные в Канаде

Модель отличается от тех, что официально продавали в России.

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К нам поступили Toyota RAV4, собранные в Канаде. За автомобиль 2022 года выпуска с пробегом всего 80 км просят 4 700 000 рублей.

Кроссовер оснащен мотором объемом 2,5 литра, мощностью 203 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Привод — полный.

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В России появились Toyota RAV4, выпущенные в Канаде

У автомобиля немного другой бампер, оригинальная решетка, более широкие колесные арки и черные 19-дюймовые диски.

Кресла RAV4 обиты черной кожей с узором и оранжевой прострочкой, а на порогах есть накладки с названием версии.

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До этого дилер марки «Ключавто» сообщил, что завез в Россию партию RAV4. Автомобили доступны в расширенных видах комплектаций, ранее не представленных в России. В кроссоверах двухлитровые моторы мощностью 171 л.с. Дилер предоставляет на них свою гарантию.


Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

Toyota 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

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