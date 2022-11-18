Штрафы за нарушение ПДД предлагается отменить: кого это коснется

Проект постановления об амнистии направлен на рассмотрение в Госдуму.

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Депутаты от ЛДПР предлагают отменить постановления о штрафах, арестах и начатые производства за нарушение правил дорожного движения всем мобилизованным гражданам.

При этом под амнистию не должны попасть те, кто повинен в пьянстве за рулем или отказался от медосвидетельствования, говорится в проекте закона.

«Мотив простой — снять ярмо долга в виде штрафов за нарушение ПДД. Мобилизованные не могут обжаловать штрафы», — прокомментировал один из инициаторов законопроекта Иван Сухарев.

Депутат отметил, что инициатива коснется большого количества мобилизованных граждан, которых в стране, по данным Сухарева, около 318 тысяч.

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Источник: РИА Новости

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