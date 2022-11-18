Частое моргание водителя может довести до ДТП, считает врач

Сомнолог назвала опасные признаки недосыпа.

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Невыспавшийся водитель гораздо больше рискует попасть в ДТП. По мнению руководителя центра сомнологии «МЕДСИ», врача Татьяны Сурненковой, основными сигналами того, что человек не выспался, являются постоянная зевота и частое моргание.

«Человек в состоянии сонливости начинает зевать, клевать носом, его веки непроизвольно опускаются, он пытается часто моргать, трет глаза, не может вспомнить часть дороги. Соответственно, будучи за рулем, он может незаметно для себя уйти на обочину или встречную полосу или не заметить другой автомобиль с преимуществом в праве проезда, что спровоцирует ДТП», — пояснила врач.

Она советует водителям обязательно высыпаться. Сон менее пяти часов приводит к ослаблению функциональности нервной системы, в том числе пассивного и активного внимания, а также реакции. Особенно сильно это проявится в обеденное время и в ранние утренние часы.

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Источник: Газета.ru

Фото: кадр из фильма «Мистер Бин», depositphotos.com