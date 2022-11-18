Эксперт объяснил, почему при завышенных ценах продажи Lada бьют рекорды

Продукции АВТОВАЗа удалось занять 42% от суммарного объема рынка новых машин.

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В лидеры по продаже новых автомобилей вывело АВТОВАЗ отсутствие конкуренции на авторынке, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Только за прошлую неделю россияне приобрели 4641 экземпляров Lada.

«Рынок пока не стабилизировался, перекосы еще есть, практически большинство заводов, которые существовали в стране, их теперь нет, производители ушли, ниша осталась пустая. Наиболее доступные автомобили — это Lada, поэтому неудивительно, что АВТОВАЗ сейчас вышел на первое место ввиду своей доступности, востребованности», — отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что цены на продукцию российского автозавода явно завышены.

«Человек голосует рублем. Нравится, не нравится, но это самая низкая цена и этим обусловлена удача АВТОВАЗа. Надеюсь, технически и материально он рано или поздно подтянется, но это будет, когда создастся здоровая конкуренция. Пока конкуренции фактически нет, мы получаем такие цены», — пояснил Ян Хайцеэр.

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Источник: Радио КП

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