ГАЗ запустил в производство новый двигатель — вот что о нем известно — журнал За рулем

ГАЗ запустил в производство новый двигатель - вот что о нем известно

Первым новый дизельный мотор получит семейство ГАЗель NN

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Горьковский автозавод запускает сборку нового дизельного двигателя.

Конструкция не самостоятельная — используется лицензия компании Foton из КНР. По данным источника, на российском предприятии этот агрегат получил обозначение GAZ G21A.

Технические характеристики и подробности по срокам появления на серийной продукции пока неизвестны. Однако сообщается, что первым данный двигатель получит семейство ГАЗель NN.

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Источник: Русский автомобиль

Фото: ГАЗ

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