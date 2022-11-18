ГАЗ запустил в производство новый двигатель - вот что о нем известно

Первым новый дизельный мотор получит семейство ГАЗель NN

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Горьковский автозавод запускает сборку нового дизельного двигателя.

Конструкция не самостоятельная — используется лицензия компании Foton из КНР. По данным источника, на российском предприятии этот агрегат получил обозначение GAZ G21A.

Технические характеристики и подробности по срокам появления на серийной продукции пока неизвестны. Однако сообщается, что первым данный двигатель получит семейство ГАЗель NN.

А вот недавно появившийся у дилеров новый Соболь NN пока будет оснащаться хорошо известным дизелем Cummins.

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Источник: Русский автомобиль

Фото: ГАЗ