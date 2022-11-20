Эксперт объяснил, от чего будет зависеть успех «Москвича»

Материалы по темеКакие модели будет выпускать «Москвич»: без китайцев не обошлось
Завод «Москвич» может изменить негативное отношение россиян к отечественному автопрому, считает Олег Амиров, президент Союза автоэкспертов и оценщиков.
Он перечислил факторы, которые будут влиять на успех возрожденной марки в РФ.
«Успех „Москвича“ будет зависеть от того, что по факту получит покупатель. Важна будет комплектация этой машины, важно будет то, насколько он ремонтопригоден и то, сколько „Москвич“ сможет проехать по реальным дорогам. В рекламе часто заявляют то, что не соответствует действительности. Посмотрим, что будет тут», — заявил Амиров.
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Первые модели будут аналогами автомобилей JAC из КНР, и это, уверен специалист, сыграет в пользу «Москвича», потому что китайский автопром уже имеет хорошую репутацию в России.
- Завод приступит к сборке автомобилей буквально со дня на день.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Радио Спутник
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