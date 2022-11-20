Эксперт объяснил, от чего будет зависеть успех «Москвича»

Завод начнет выпуск автомобилей уже на следующей неделе.

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Завод «Москвич» может изменить негативное отношение россиян к отечественному автопрому, считает Олег Амиров, президент Союза автоэкспертов и оценщиков.

Он перечислил факторы, которые будут влиять на успех возрожденной марки в РФ.

«Успех „Москвича“ будет зависеть от того, что по факту получит покупатель. Важна будет комплектация этой машины, важно будет то, насколько он ремонтопригоден и то, сколько „Москвич“ сможет проехать по реальным дорогам. В рекламе часто заявляют то, что не соответствует действительности. Посмотрим, что будет тут», — заявил Амиров.

Первые модели будут аналогами автомобилей JAC из КНР, и это, уверен специалист, сыграет в пользу «Москвича», потому что китайский автопром уже имеет хорошую репутацию в России.

Завод приступит к сборке автомобилей буквально со дня на день.

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Источник: Радио Спутник

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