Эксперт назвал 4 способа купить машину из Европы — журнал За рулем

Эксперт назвал 4 способа купить машину из Европы

В некоторых случаях ехать в ЕС самостоятельно не надо.

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У россиян есть четыре способа, чтобы купить машину прямо в Европейском союзе, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин. Первый путь — это, конечно, шенген.

Те граждане РФ, у которых есть шенгенская виза, могут сами приехать в Европу, приобрести там машину и на ней вернуться в Россию. Но для въезда сегодня потребуется серьезный повод, например, родственники в одной из европейских стран.

«Если гражданина пустили в шенгенскую зону, и он купил машину, то на этом авто он может выехать на территорию России через другие страны Евросоюза, например, Польшу. Потому что запрета на выезд и на перемещение нет», — объяснил Субботин.

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Второй путь — прилететь в ЕС, купить машину, а перегон ее в РФ заказать.

Третий путь — попросить кого-то из граждан СНГ, кроме России, съездить в Европу и пригнать машину, например, белоруса.

И наконец четвертый путь: взять авто на аукционе. Доставкой ее в руки хозяина займутся профессионалы.

  • О том, что это будет за автомобиль, если заказать его в Европе, читайте здесь.
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Источник: Лента.ру.

Фото: Dacia, Volkswagen

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