На рынке иномарок новый лидер: вот какой марке отдали предпочтение россияне — журнал За рулем

На рынке иномарок новый лидер: вот какой марке отдали предпочтение россияне

Китайский бренд показал рост продаж в октябре.

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Среди всех иностранных производителей в октябре уверенное первое место по продажам заняла китайская компания Haval. Она впервые стала лидером.

Во второй осенний месяц россияне приобрели 4316 автомобилей бренда Haval. По сравнению с этим же периодом прошлого года продажи выросли на 8,4%.

Большей популярностью пользовался кроссовер Haval Jolion — россияне купили три тысячи экземпляров. Далее идут Haval F7 (564 шт.), F7x (315 шт.), Haval Dargo (226 шт.) и H9 (162 шт.).

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Всего с начала года в России обладателями китайских авто бренда Haval стали 25,3 тыс. человек.

Источник: Автостат

Фото: flickr, depositphotos.com

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