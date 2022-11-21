Покупаете «китайца»? Вам подключат «Маршрут без забот»

При условии, что автомобиль приобретаете в кредит.

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил консьерж-сервис «Маршрут без забот» при покупке автомобилей китайских брендов.

С помощью этой услуги автолюбители смогут получить круглосуточную помощь в рамках своего путешествия. Сервис подключается бесплатно на год при одновременном оформлении автокредита в банке «Открытие» и полиса каско в СК «Росгосстрах».

В услугу включен ряд полезных сервисов, которые доступны без выходных.

Что входит

Автоконсьерж поможет спланировать поездку: разработает оптимальный с учетом стоянок, платных трасс и наличия АЗС маршрут, посоветует достопримечательности по пути следования, забронирует гостиницу с хорошими отзывами и даже проконсультирует по прохождению границы. Все это позволит клиентам значительно сэкономить время на поиск нужной информации.

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При покупке автомобиля действует специальная кредитная программа «Промо Китай Плюс» со сниженной процентной ставкой от 10,4% годовых. На специальных условиях доступно финансирование брендов:

Geely

Chery

Exeed

Haval

Changan

FAW

JAC

GAC

Dongfeng

на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.

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В СК «Росгосстрах» отмечают, что около 20% полисов, оформленных за 9 месяцев 2022 года на купленные клиентами компании новые иномарки, приходится на китайские автомобили.

Про качество китайских машин вы узнаете здесь.



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Фото: «За рулем»

