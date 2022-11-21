Покупаете «китайца»? Вам подключат «Маршрут без забот»

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил консьерж-сервис «Маршрут без забот» при покупке автомобилей китайских брендов.
С помощью этой услуги автолюбители смогут получить круглосуточную помощь в рамках своего путешествия. Сервис подключается бесплатно на год при одновременном оформлении автокредита в банке «Открытие» и полиса каско в СК «Росгосстрах».
В услугу включен ряд полезных сервисов, которые доступны без выходных.
Что входит
Автоконсьерж поможет спланировать поездку: разработает оптимальный с учетом стоянок, платных трасс и наличия АЗС маршрут, посоветует достопримечательности по пути следования, забронирует гостиницу с хорошими отзывами и даже проконсультирует по прохождению границы. Все это позволит клиентам значительно сэкономить время на поиск нужной информации.
При покупке автомобиля действует специальная кредитная программа «Промо Китай Плюс» со сниженной процентной ставкой от 10,4% годовых. На специальных условиях доступно финансирование брендов:
- Geely
- Chery
- Exeed
- Haval
- Changan
- FAW
- JAC
- GAC
- Dongfeng
на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.
***
В СК «Росгосстрах» отмечают, что около 20% полисов, оформленных за 9 месяцев 2022 года на купленные клиентами компании новые иномарки, приходится на китайские автомобили.
- Про качество китайских машин вы узнаете здесь.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: «За рулем»