Хотели «пощупать» кроссовер Omoda С5? Названа дата открытия дилеров

Российское представительство китайского бренда Omoda, принадлежащего Chery, сообщило о том, что формирование базового пула дилеров в РФ завершено. Как «За рулем» писал ранее, в сеть вошли 73 дилерских центра, причем в основном это автосалоны, ранее торговавшие европейскими и японскими брендами.
Пресс-служба сообщает, что все эти дилеры начнут работу 23 ноября 2022 года. Первой и пока единственной моделью бренда является кроссовер C5. Уточняется, что на официальном сайте марки уже более тысячи предзаказов этой модели.
Помимо продажи этих кроссоверов в центрах будет оказываться полный спектр услуг, уточняют в компании. А именно: продажа оригинальных запчастей и аксессуаров, кредитование, страхование, а также фирменный сервис и ремонт.
- «За рулем» уже провел тест-драйв Omoda С5.
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Фото: Omoda