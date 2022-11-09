Omoda заняла локации японских и европейских автоконцернов

Китайский бренд заключил более 70 дилерских соглашений.

Новый бренд Omoda, входящий в структуру АО «Чери Автомобили Рус», уверенно занимает «место под солнцем»: на сегодняшний день он заключил 73 соглашения с российскими дилерами. В большинстве своем дилеры китайской марки занимают локации европейских и японских брендов, ушедших из России.

Больше всего дилеров Omoda насчитывается в Москве (9), в Санкт-Петербурге (7) и в Нижнем Новгороде (3). Компания ставит цель создать в России дилерскую сеть из 100 партнеров, пишет «Автостат».

Российским покупателям китайский бренд пока может предложить кроссовер Omoda С5, презентованный осенью этого года.

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Фото: Omoda