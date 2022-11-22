Банк России защитил водителей, оформляющих ОСАГО

Бывает, страховщики понимают, что клиент потенциально убыточен, и пытаются от него избавиться.

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Переадресовывать клиентов в другую компанию при оформлении е-ОСАГО недопустимо, сообщил Банк России и разослал соответствующее письмо участникам рынка.

Регулятор зафиксировал случаи, когда клиент начинал заполнять заявление о заключении договора е-ОСАГО, а его перенаправляли на сайты других компаний.

Так страховщики отсекают от себя потенциально убыточных клиентов, оставляя более выгодных. Это недопустимо, утверждают в Банке России. Если клиент предоставил страховщику все необходимые документы, тот не имеет права не оформить ему полис.

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Исключение могут составить только автовладельцы из Республики Крым и города Севастополя, если, например, возникли проблемы с работой сайта страховой компании. Тогда таких клиентов можно переадресовать на сайт Российского союза автостраховщиков.

В остальных случаях такая практика является недобросовестной и ущемляет права потребителей.

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС