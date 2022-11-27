Случай на дороге: когда замечаешь, что на тебя кто-то смотрит

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Женщины быстро закрыли все окна, и в машине началась паника, сопровождаемая приступами смеха. Слишком уж пристально-неприятным был взгляд этой змеи. К тому же люди явно не знали, не ядовитая ли она?
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В конце видео разгорелся жаркий спор — как теперь выходить из машины с правой стороны? Старшая женщина упорно не хотела этого делать.
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Поупражнялись в остроумии и ютуберы, среди комментариев встречались и такие: «Мы пытались связаться с вами по поводу расширенной гарантии вашего автомобиля», «Это новая опция для автомобилей 2023 года», «Это выглядит как: „Ваши права, регистрация ТС и страховка, пожалуйста“.
- Собака пыталась научить хозяйку ПДД, но у нее не получилось.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Видео: YouTube