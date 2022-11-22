Озвучены планы по перевооружению Армии России

В войска поступает новая техника — модернизированная и современная.

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Главное автобронетанковое управление поделилось планами по строительству, развитию и организации обеспечения Вооруженных Сил России танками и бронетехникой. Это называется танкотехническим и автотехническим обеспечением.

Исследования и испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники ведутся непрерывно, рассказал в интервью «Красной звезде» руководитель Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Александр Шестаков.

Испытания новой и модернизируемой техники проводятся в самых различных условиях, чему способствует география нашей страны — от ледяной Арктики до жарких пустынь. Выполнение же российскими военнослужащими боевых задач ускоряет разработку новых образцов бронетанкового вооружения и техники, а также модернизацию имеющегося, о чем «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, писало не так давно (в частности, про доработке бронемашины «Тайфун-ВДВ»).

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Как рассказал Александр Шестаков, парк бронетанкового вооружения и техники Сухопутных войск вскоре претерпит значительные изменения.

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Планируется сокращение типажа техники без снижения ее эффективности в бою. Постепенно будет вестись замена существующих машин модернизированными. В случае, если у той или иной техники нет необходимого модернизационного потенциала, то она будет выводиться из боевого состава Вооруженных Сил.

Уже с 2021 года вся российская бронетехника поступает в войска с доработками. Это, в частности, позволяет усиливать броню, в том числе в боевых условиях. Среди доработок — установка элементов дополнительной бронезащиты бортов и кормы, а также решетчатых экранов. Такие комплекты защиты производятся отдельно и затем поставляются в войска.

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Фото: Zuma/TASS