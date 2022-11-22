Новый двигатель ГАЗ: рабочий объем, мощность и другие подробности

По предварительным данным, первой такой движок получит ГАЗель NN, а позднее его распространят почти на весь модельный ряд.

Материалы по теме ГАЗ запустил в производство новый двигатель — вот что о нем известно

На Горьковском автозаводе запустили в производство новый дизельный двигатель — как сообщал «За рулем» ранее, собирающийся по лицензии китайской компании Foton дизель получил у нас обозначение GAZ G21A.

Известно, что еще в мае текущего года ГАЗ освоил литье чугунных блоков для этих моторов.

А теперь в соцсети попали характеристики данного двигателя, еще не анонсированного официально производителем. Сообщается, что рабочий объем двигателя составляет 2,5 литра, мощность — 149 л.с., а экологический класс — Euro 2.

Дилер запостил фото товарного автомобиля, на котором уже стоит этот российско-китайский мотор

Цифры опубликовала компания «Дварис», занимающаяся продажей автомобилей ГАЗ, однако позднее оригинальный пост был удален из Telegram.

Предполагается, что в перспективе «засветившийся» мотор будет ставиться на большую часть линейки ГАЗа: на ГАЗель Next, ГАЗель NN, Соболь NN и Валдай Next.

Первой движок должна получить ГАЗель NN, а вот на поступающих дилерам новейших фургонах Соболь NN стоят хорошо известные дизели Cummins.

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Источник: RCI News.