Сколько стоит огромный БелАЗ с пробегом? Вы удивитесь

Оказывается, купить карьерный самосвал БелАЗ в России совсем не сложно — по крайней мере, некоторые модели.

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В ходе небольшого исследования рынка подержанных машин выяснилось, что приобрести, например, БелАЗ-7540 можно на обыкновенном классифайде — из тех, на которых вы обычно смотрите легковушки с пробегом. Так, машина 2007 года с грузоподъемностью более 78 тонн продается за 2,2 млн рублей. Столько же, сколько просит красноярский дилер Lada за новую Веста NG!

Этот БелАЗ, в отличие от Весты, имеет 22-литровый дизель, работающий в паре с 4-ступенчатой МКП, сменил двух владельцев и пробежал всего 114 тысяч километров. Надо брать.

Однако исследователи говорят, что БелАЗы все же лучше смотреть на специализированных ресурсах, вроде Exkavator. В данный момент там 49 объявлений, причем в одном из них предлагают забрать сразу 22 машины. Еще одно объявление предлагает БелАЗ-7555 по рекордно низкой цене — 450 тысяч рублей.

Но есть и другая «сторона медали»: БелАЗ-75310 2016 года за 150 миллионов — пробег 120 тысяч км, мощность 2500 л.с., грузоподъемность 240 тонн. Посмотреть машинку живьем можно в Нерюнгри, Якутия.

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Источник: Techinsider