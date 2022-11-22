Есть ли у дилеров Веста NG и сколько она стоит?

Как «За рулем» сообщал ранее, каждому дилерскому центру Lada в России досталось, в среднем, от двух до четырех таких машин.
А есть ли еще что-то из этой партии сейчас?
Судя по последним данным, некоторые — очевидно, последние — из собранных в Ижевске автомобилей покинули завод совсем недавно, в ноябре.
Сначала автомобили направляются в Тольятти, а уже оттуда распределяются по дилерским центрам. Можно предположить, что у всех этих машин уже есть покупатели, к которым Весты отправятся прямиком из автосалонов.
Однако посетители дилерских центров публикуют фотографии, на которых Vesta NG выставлены в шоу-румах. В частности, в Красноярске продают универсал в комплектации Luxe — цена с рядом предустановленных допов составляет 2,2 млн рублей.
- Тем временем АВТОВАЗ переносит сборку Весты из Ижевска в Тольятти и думает над внедрением иностранного двигателя.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Источник: Avtograd news.