Есть ли у дилеров Веста NG и сколько она стоит?

До остановки производства на заводе Lada Ижевск успели собрать всего 1040 товарных автомобилей...

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Как «За рулем» сообщал ранее, каждому дилерскому центру Lada в России досталось, в среднем, от двух до четырех таких машин.

А есть ли еще что-то из этой партии сейчас?

Судя по последним данным, некоторые — очевидно, последние — из собранных в Ижевске автомобилей покинули завод совсем недавно, в ноябре.

Сначала автомобили направляются в Тольятти, а уже оттуда распределяются по дилерским центрам. Можно предположить, что у всех этих машин уже есть покупатели, к которым Весты отправятся прямиком из автосалонов.

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Однако посетители дилерских центров публикуют фотографии, на которых Vesta NG выставлены в шоу-румах. В частности, в Красноярске продают универсал в комплектации Luxe — цена с рядом предустановленных допов составляет 2,2 млн рублей.

Тем временем АВТОВАЗ переносит сборку Весты из Ижевска в Тольятти и думает над внедрением иностранного двигателя.

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Источник: Avtograd news.