Веста NG получит новый мотор от иномарки: подробности

Двигателей Renault мы на Весте больше не увидим, но есть другие варианты - на первое время...

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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в очередной раз подтвердил сроки запуска сборки Весты NG в Тольятти весной 2023 года (до этого обозначался март), а также рассказал, какие силовые агрегаты предполагается ставить на обновленное флагманское семейство.

В беседе с главным редактором «За рулем» Максимом Кадаковым на форуме «Транспорт России» глава АВТОВАЗа заявил, что 16-клапанный двигатель вернется на Весту в первом полугодии 2023 года, а АКП в следующем году устанавливаться не будет.

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Из этих предпосылок несложно сделать вывод, что поначалу с конвейера в Тольятти будут сходить Весты с 90-сильным восьмиклапанником ВАЗ-11182 с МКП, а вскоре в гамму добавится 106-сильный шестнадцатиклапанник ВАЗ-21127, также с МКП.

Однако есть и еще один вариант двигателя. По словам Соколова, на заводе прорабатывается возможность освоения производства двигателя стороннего производителя.

Это быстрее, чем разработка собственного мотора, но в дальнейшем АВТОВАЗ будет стремиться нарабатывать и собственные компетенции, чтобы достигнуть технологического суверенитета.

Напомним, до кризиса в гамме двигателей Весты, помимо вышеупомянутых моторов ВАЗ, был также двигатель 1.8 (ВАЗ-21179) мощностью 122 л.с., форсированный до 145 л.с. вариант того же мотора для модификации Vesta Sport, а также партнерский Renault HR16 (H4M).

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Локализация последнего с заменой попавших под санкции компонентов, по словам Соколова, сейчас обойдется заводу слишком дорого, поэтому этот вариант не рассматривается — такого движка на Вестах мы больше не увидим.

В ноябре АВТОВАЗ официально начал тестовую сборку Весты в Тольятти.

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Фото: АВТОВАЗ

Источник: Telegram / За рулем