Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — журнал За рулем

Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет

Слишком «легко» одетые девушки на автосервисе — это второй эротический календарь немецкого фотографа Франка Люцебека, появившийся в ноябре.

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В крупноформатном постере-календаре профессионального фотографа Франка Люцебека двенадцать привлекательных моделей, сексуальных и соблазнительных, расположились в элегантных позах в атмосферном месте.

Конечно, тяжелая и, часто, грязная работа в автомастерской не предполагает высоченных шпилек, почти полного отсутствия одежды и лучезарных улыбок. Впрочем, на этом контрасте и построены практически все работы немецкого мастера эротических фото.

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Красивые женщины и прекрасно отреставрированные старинные автомобили: этот календарь — идеальное украшение стен мастерской, и его по достоинству оценят как механики-любители, так и автомобильные энтузиасты и водители ретроавтомобилей.

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14 страниц высококачественной бумаги, 475х330 мм, обложка покрыта глянцевым лаком.

Экземпляр настенного календаря «Мечты механика» обойдется от 17 евро (в зависимости от площадки интернет-покупки).

Январь

Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет

Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет

Слишком «легко» одетые девушки на автосервисе — это второй эротический календарь немецкого фотографа Франка Люцебека, появившийся в ноябре.

Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373191Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373190Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373189Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373192Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373193Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373194Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373195Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373196Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373197Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373198Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373199Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет — фото 1373200Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет
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