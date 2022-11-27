Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет

В крупноформатном постере-календаре профессионального фотографа Франка Люцебека двенадцать привлекательных моделей, сексуальных и соблазнительных, расположились в элегантных позах в атмосферном месте.
Конечно, тяжелая и, часто, грязная работа в автомастерской не предполагает высоченных шпилек, почти полного отсутствия одежды и лучезарных улыбок. Впрочем, на этом контрасте и построены практически все работы немецкого мастера эротических фото.
Красивые женщины и прекрасно отреставрированные старинные автомобили: этот календарь — идеальное украшение стен мастерской, и его по достоинству оценят как механики-любители, так и автомобильные энтузиасты и водители ретроавтомобилей.
14 страниц высококачественной бумаги, 475х330 мм, обложка покрыта глянцевым лаком.
Экземпляр настенного календаря «Мечты механика» обойдется от 17 евро (в зависимости от площадки интернет-покупки).