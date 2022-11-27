Календарь с красотками «Мечты механика-2022» вышел в свет

Слишком «легко» одетые девушки на автосервисе — это второй эротический календарь немецкого фотографа Франка Люцебека, появившийся в ноябре.

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В крупноформатном постере-календаре профессионального фотографа Франка Люцебека двенадцать привлекательных моделей, сексуальных и соблазнительных, расположились в элегантных позах в атмосферном месте.

Конечно, тяжелая и, часто, грязная работа в автомастерской не предполагает высоченных шпилек, почти полного отсутствия одежды и лучезарных улыбок. Впрочем, на этом контрасте и построены практически все работы немецкого мастера эротических фото.

Красивые женщины и прекрасно отреставрированные старинные автомобили: этот календарь — идеальное украшение стен мастерской, и его по достоинству оценят как механики-любители, так и автомобильные энтузиасты и водители ретроавтомобилей.

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14 страниц высококачественной бумаги, 475х330 мм, обложка покрыта глянцевым лаком.

Экземпляр настенного календаря «Мечты механика» обойдется от 17 евро (в зависимости от площадки интернет-покупки).

Январь