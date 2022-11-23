Новый китайский рамный внедорожник. А нам такой нужен?

Китайская компания BAIC выпустила BJ60 — очередное дополнение к своей богатой линейке SUV.

Материалы по теме В России бум на китайские авто: дилеры спешат откликнуться на спрос

BAIC BJ60 выглядит как нечто среднее между джипом и легковым автомобилем, а под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, работающий в паре с мягкой гибридной системой (ременный стартер-генератор 48V). Мощность такой установки достигает 267 л.с.

В Китае рамный внедорожник BAIC будет конкурировать с Tank 500 аналогичного размера.

Габариты BJ60: длина — 5020 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1955 мм, колесная база — 2820 мм. Как видим, он немного длиннее, чем Toyota Land Cruiser 300, хотя колесная база последнего все же больше (2850 мм).

В линейке собственной марки BAIC BJ60 превосходит BJ80, но меньше, чем BJ90, в основе которого лежит Mercedes-Benz GLS предыдущего поколения.

В BJ60 можно обнаружить элементы сразу нескольких брендов. Решетка с подсветкой, сливающаяся со светодиодными фарами, напоминает о Jeep, оконная линия явно вдохновлена Toyota Land Cruiser, а задние фонари напоминают те, что есть у Ford Explorer.

В BJ60 три ряда сидений, обитых белой перфорированной кожей, при этом внедорожник будет доступен и в пятиместном варианте исполнения. Внутри цифровая приборная панель, 12-дюймовый отдельно стоящий информационно-развлекательный сенсорный экран. В автомобиле есть проекционный дисплей, аудиосистема премиум-класса, атмосферное освещение, подогрев сидений и панорамная крыша.

BAIC заявляет, что гибридная трансмиссия BJ60 обеспечит запас хода 1000 км и разгон до 100 км/ч за 6 секунд.

Внедорожник оснащен полным приводом, блокировкой дифференциала и множеством систем, ориентированных на бездорожье и улучшающих его возможности.

Материалы по теме «Автотор» будет выпускать машины трех новых брендов

Цены в Поднебесной уже известны: BAIC BJ60 имеет пять комплектаций по цене от 239 800 (2 031 106 руб.) до 285 800 юаней (2 420 726 руб.). Это чуть больше, чем просят за Haval H9.

BJ60 пришелся бы по душе и российским любителям бездорожья. Тем более что бренд может появиться на российским рынке.

Источник: carnewschina.com



Фото: BAIC