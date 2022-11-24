Интернет полон роликов о девушках, которые не смогли сориентироваться на заправке и по-крупному «накосячили».

Материалы по теме Давать ли чаевые заправщику? Вот как отвечают россияне

Расхожее мнение о том, что невнимательность при заправке на АЗС свойственна преимущественно девушкам — не более чем стереотип. По крайней мере, об этом говорит статистика Росгосстраха. По этим данным, виновниками большинства подобных случаев являются мужчины!

Кроме того, регулярно оказываются в «заправочных передрягах» водители-профессионалы: иногда они просто неверно оценивают размеры грузовиков и повреждают элементы конструкции АЗС.

Тут к случаям с пистолетами стоит добавить инциденты с повреждениями навесов — от крупногабаритных фур страдают чаще всего именно они.

Материалы по теме Эти авто выбирают в 57% случаев: побит исторический рекорд

Что касается конкретно топливозаправочных пистолетов, то указанный страховщик только за текущий год урегулировал уже более трехсот убытков на АЗС, и 176 из них связаны с повреждением шлангов, муфт и топливораздаточных кранов. Повторимся: женщины-виновницы тут в меньшинстве.

Давайте узнаем, зачем в Новосибирске соорудили башню из автомобилей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Источник: Российская газета.

Фото: Depositphotos.com