Боди-активистка, Провидец, Ловец снов: Pirelli рассекретила календарь на 2023 год

Автор календаря посвятила его своим музам — женщинам, которые вдохновляли ее на протяжении жизни.

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«Любовные письма музе» — так называется фотокалендарь Pirelli на следующий год. Австралийский фотограф Эмма Саммертон включила в него 28 снимков в сказочной стилистике.

Участие в съемках принимали 14 моделей, каждой отвели роль определенной музы в соответствии с ее личными увлечениями.

«Я многому научилась у писательниц, фотографов, поэтесс, актрис и режиссеров. Моя идея состояла в том, чтобы прославить этих выдающихся женщин и создать мир, в котором их можно будет изобразить», — рассказала Саммертон.

На снимках фотоальбома есть Провидица, Королева, Ученый, Художница, Писательница, Артистка, Фея, Музыкант, Мудрец, Ловец снов.

Полистать календарь можно тут.

«За рулем» можно смотреть и в YouTube.

Источник: РБК Life

Фото: Pirelli