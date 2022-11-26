Боди-активистка, Провидец, Ловец снов: Pirelli рассекретила календарь на 2023 год

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«Любовные письма музе» — так называется фотокалендарь Pirelli на следующий год. Австралийский фотограф Эмма Саммертон включила в него 28 снимков в сказочной стилистике.
Участие в съемках принимали 14 моделей, каждой отвели роль определенной музы в соответствии с ее личными увлечениями.
«Я многому научилась у писательниц, фотографов, поэтесс, актрис и режиссеров. Моя идея состояла в том, чтобы прославить этих выдающихся женщин и создать мир, в котором их можно будет изобразить», — рассказала Саммертон.
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На снимках фотоальбома есть Провидица, Королева, Ученый, Художница, Писательница, Артистка, Фея, Музыкант, Мудрец, Ловец снов.
Источник: РБК Life
Фото: Pirelli