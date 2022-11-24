Стало известно, когда у нас будут свои микросхемы

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В преддверии 15-летнего юбилея «Ростеха» глава корпорации сделал достаточно серьезное заявление.
Чемезов заметил, что сейчас российские производители оперативно перестраиваются на сотрудничество с национальными поставщиками электроники. В краткосрочной перспективе это даст свои плоды, считает топ-менеджер.
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«Благодаря такой активизации большинство критических электронных компонентов в автопроме будет локализовано уже в течение ближайших двух лет», — сказал руководитель «Ростеха».
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По его словам, в плане импортозамещения российская промышленность уже серьезно продвинулась в нескольких ключевых областях: помимо электроники это авиация, медицина, энергетическое машиностроение.
- В России строят новый завод по производству присадок для масел.
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Источник: ТАСС.
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