В России строят новый завод по производству присадок

После ухода крупных производителей наметился дефицит в производстве премиальных пакетов присадок для моторных, трансмиссионных и индустриальных масел.

Компания KIREI Chemical начала строительство завода на территории России и будет выпускать премиальные пакеты присадок, соответствующие последним спецификациям:

API

ACEA

DIN

OEM.

После ухода крупных производителей присадок, таких как Infineum, Lubrizol, Chevron и Afton, с российского рынка наметился дефицит присадок для моторных, трансмиссионных и индустриальных масел. Компания «Кирей Кемикал» к концу 2023 — началу 2024 года уже завершит строительство завода и восполнит этот пробел.

Предприятие расположится в Солнечногорском районе Московской области на пересечении важнейших транспортных узлов — ЦКАД и платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Мощности завода позволят выпускать до 10 тысяч тонн готовой продукции, этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить необходимым продуктом основных производителей смазочных материалов на территории России и стран СНГ.

Сейчас компания производит пакеты присадок в ОАЭ, с ее продукцией можно ознакомиться по ссылке.

Справка

«Кирей Кемикал» (KIREI Chemical) — международная компания с офисами в Великобритании, ОАЭ, Турции, Армении и России.

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Является поставщиком базовых масел Group IV (полиальфаолефины) и Group V (эфиры), а также пакетов присадок и отдельных компонентов. Среди основных партнеров компании: «Газпромнефть», ТАИФ, Hill, «Интесмо» и т.д.

Еще один производитель начал выпускать моторное масло в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

KIREI Chemical