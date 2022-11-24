Great Wall Motor запатентовала в нашей стране новую модель.

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В базе Роспатента появилась заявка на регистрацию дизайна еще одного рамного внедорожника бренда Tank, принадлежащего концерну Great Wall Motor, с индексом 400.

Автомобиль отличается рублеными формами и мало похож на Tank 300 и Tank 500. В таком виде он и поступит в продажу в нашей стране.

Внедорожник построен на той же платформе, что и Haval H9. Других намеков на техническое оснащение нет. То есть это будет рамный внедорожник с, возможно, 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 245 л.с., как у Haval H9.

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Не исключено, что машина получит и 3-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 360 л.с., но это только предположение. Наиболее вероятный вариант трансмиссии — 8-ступенчатый автомат.

Иранские машины уже в продаже. Первым стал седан Iran Khodro Tara, и вот какой у него ценник.

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Изображение: Роспатент