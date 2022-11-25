Дизельное топливо дорожает: в чем причина? — журнал За рулем

Дизельное топливо дорожает: в чем причина?

С начала осени рост цен на дизельное топливо на АЗС достиг почти 3,3%.

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По сравнению с этим же периодом прошлого года дизтопливо на заправках стало дороже на 4 рубля за литр. При этом его цена во многих регионах впервые обогнала стоимость премиального бензина (марка АИ-98 и выше).

Как объяснили в пресс-службе Минэнерго, изменение цен на дизельное топливо обусловлено сезонным фактором при переходе с летнего на более дорогое в производстве зимнее.

Отмечается, что на оптовом рынке цены на зимнее ДТ по сравнению с концом прошлого года почти не изменились, а вот цена его в рознице выросла на 8%.

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Эксперты связывают рост цен на внутреннем рынке с увеличением объемов экспорта дизельного топлива в Европу. На данный момент в ЕС наблюдается значительный дефицит ДТ, что делает его экспорт крайне привлекательным.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие два месяца небольшой рост цен на ДТ возможен. Но после ввода европейского эмбарго рост цен приостановится.

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Источник: Российская газета

Фото: depositphotos.com

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