Топ-5 кроссоверов для зимы: выбор эксперта

Все они подходят для путешествий и езды по бездорожью при минусовой температуре.

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В зимний период к технике предъявляются особенные требования. И здесь вне конкуренции кроссоверы, уверен автомобильный эксперт Петр Баканов.

Лучшим из них он считает Renault Duster.

«Француз» отлично чувствует себя как на заснеженных трассах, так и в городе, при езде по очищенным дорогам, благодаря высокому клиренсу и подключаемому полному приводу, отмечает эксперт.

Второе место он отдал Land Rover Discovery Sport — за быстрый старт и прогрев двигателя даже при очень низких температурах. При этом он хорошо управляется на зимней дороге.

Японский Subaru Forester — на третьей строчке рейтинга. У этой модели отличная подвеска, машина устойчива и предсказуема на любых трассах. Дорогу в зимних условиях уверенно держит до скорости 140 км/ч, выяснил эксперт.

Полноприводная версия китайского паркетника Haval Dargo и Jeep Renegade замыкают пятерку лучших зимних кроссоверов.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Газета.ru

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