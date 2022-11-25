Подбрось до центра: готовы ли мы к бесплатным попутчикам?

«Бесплатно нет, а за деньги — да» — столь рассудительными оказались 53 человека из 3919 опрошенных.

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Культура автостопа, кажется, уже несколько раз должна была умереть в неблагоприятной среде наших реалий, но мир не без добрых людей. Стоит ли подвозить человека бесплатно, просто так, по пути? С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber.

«Бесплатно нет, а за деньги — да» — столь рассудительными оказались 53 человека из 3919 опрошенных. Еще 686 пользователей ответили «нет, от греха подальше» — это около 18% респондентов.

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Зато почти треть (32%) сказали, что, конечно, берут попутчиков бесплатно. А без малого половина аудитории нашего опроса (49%) ответили так: «смотря что за люди».

Тем временем, Яндексу запретили набирать водителей такси без лицензии.

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Фото: Unsplash