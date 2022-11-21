Яндексу запретили набирать водителей такси без лицензии

Сервис обязали заключать договоры только с юридическими лицами или ИП.

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Из 1,5 миллионов таксистов только треть в России имеют официальную лицензию-разрешение. Больше всего агрегаторы задействуют самозанятых, которые не имеют разрешения на пассажирские перевозки легковым такси.

Второй кассационный суд работать с такими водителями запретил, оставив без удовлетворения жалобу юристов Яндекс Такси.

Заключение договоров с гражданами без соответствующего разрешения создает угрозу для жизни и здоровья как пассажиров такси, так и других участников дорожного движения, посчитал суд.

Кроме того, не поддаются контролю со стороны Яндекса и такие вопросы, как предрейсовый осмотр водителя, техническое состояние автомобиля, соблюдение водителем условий труда и отдыха. Все это тоже напрямую влияет на безопасность пассажиров.

При этом суд сделал оговорку, что если самозанятый все же хочет работать в такси, то это возможно, но для этого ему нужно получить разрешение, а разрешение на такую деятельность, по закону, выдается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Либо водителю нужно прикрепиться к автопарку.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РГ

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com