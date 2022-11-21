Яндексу запретили набирать водителей такси без лицензии — журнал За рулем

Яндексу запретили набирать водителей такси без лицензии

Сервис обязали заключать договоры только с юридическими лицами или ИП.

Материалы по теме
Автомобили Lada не подошли для такси и каршеринга, и вот почему

Из 1,5 миллионов таксистов только треть в России имеют официальную лицензию-разрешение. Больше всего агрегаторы задействуют самозанятых, которые не имеют разрешения на пассажирские перевозки легковым такси.

Второй кассационный суд работать с такими водителями запретил, оставив без удовлетворения жалобу юристов Яндекс Такси.

Заключение договоров с гражданами без соответствующего разрешения создает угрозу для жизни и здоровья как пассажиров такси, так и других участников дорожного движения, посчитал суд.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Кроме того, не поддаются контролю со стороны Яндекса и такие вопросы, как предрейсовый осмотр водителя, техническое состояние автомобиля, соблюдение водителем условий труда и отдыха. Все это тоже напрямую влияет на безопасность пассажиров.

При этом суд сделал оговорку, что если самозанятый все же хочет работать в такси, то это возможно, но для этого ему нужно получить разрешение, а разрешение на такую деятельность, по закону, выдается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Либо водителю нужно прикрепиться к автопарку.

Материалы по теме
«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РГ

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com

Наше новое видео
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров211
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: