Даже заядлые автомобилисты время от времени становятся пешеходами. И, конечно же, все мы хоть изредка пользуемся услугами такси.

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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации.

Учитывая, что закрепленные в нем нормы коснутся миллионов пользователей легкового такси, бизнеса, органов государственной власти субъектов РФ, оргкомитет X Международного Евразийского форума «Такси» решил подготовить проект обращения к Госдуме о необходимости проведения в осеннюю сессию парламентских слушаний. Нужно сформировать качественный закон, учитывающий интересы всех сторон.

Международный Евразийский форум «Такси» пройдет 4–5 августа 2022 года в Москве в конгресс-центре «Технополис Москва» при поддержке правительства Москвы, Минтранса, Минпромоторга и МВД России.

Преодолев ограничения пандемии, в 2022 году рынок такси столкнулся с новыми вызовами из-за санкционного давления и перестройки российской экономики. Дефицит автомобилей и запчастей, необходимость импортозамещения технологических решений и падение платежеспособного спроса ставят под угрозу поддержание должного уровня качества и безопасности перевозок, делают необходимой перестройку бизнес-моделей сервисов.

На форуме будут работать 15 секций, на которых обсудят вопросы конкуренции, антикризисные стратегии государства и бизнеса, развитие умной мобильности и городской инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, клиентский сервис и постараются ответить на вопрос, как всё это отразится на пассажирах.

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Итогом мероприятия станет резолюция, в которую войдут предложения всех участников общественных отношений в сфере такси. Этот документ направят в Госдуму для формирования нового федерального законодательства о такси.

Одновременно на форуме пройдет выставка, где представят актуальные решения в сфере IT и новых технологий, оборудования и топлива, финансового сектора, а также решения отечественного автопрома и автомобили новых рынков.

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Организатором Форума выступает Общественный институт развития такси и городской мобильности «МЕФТ».

X Международный Евразийский форум «ТАКСИ» состоится при поддержке ООО «Газпром газомоторное топливо» — партнера секции «Выгодная альтернатива: внедрение газа в качестве моторного топлива». Генеральный информационный партнер форума — «Центральная Служба Новостей».

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