Назван срок, до которого Hyundai не уйдет из России — журнал За рулем

Назван срок, до которого Hyundai не уйдет из России

По крайней мере, этого не случится в текущем году. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге еще раз продлил режим простоя.

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С одной стороны, новости неутешительные — предприятие продолжает стоять.

В первый раз простой продлевался еще в конце весны, и уже тогда не исключался вариант, что ХММР простоит до конца года. А в последний раз объявление о продлении простоя было сделано ровно месяц назад, в конце октября.

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С другой стороны, Hyundai, а значит и Kia, остаются последними традиционными иностранными брендами, еще не свернувшими производство и всю прочую деятельность в России.

Фото: Hyundai.

Источник: Русский автомобиль.

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