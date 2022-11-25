Назван срок, до которого Hyundai не уйдет из России

Материалы по темеKia рассматривает полный уход из России
С одной стороны, новости неутешительные — предприятие продолжает стоять.
В первый раз простой продлевался еще в конце весны, и уже тогда не исключался вариант, что ХММР простоит до конца года. А в последний раз объявление о продлении простоя было сделано ровно месяц назад, в конце октября.
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С другой стороны, Hyundai, а значит и Kia, остаются последними традиционными иностранными брендами, еще не свернувшими производство и всю прочую деятельность в России.
- Чего не скажешь, например, о Nissan — на неделе была закрыта сделка о передаче активов НАМИ.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: Hyundai.
Источник: Русский автомобиль.