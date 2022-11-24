Российские активы компании Nissan переданы в собственность ФГУП «НАМИ». По сути, речь о формальности — произошло закрытие сделки, о которой стало известно еще в октябре. Подведомственный Минпромторгу институт стал владельцем 100% уставного капитала завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге.
Закрытие сделки позволит сохранить на питерском заводе ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, говорят в НАМИ. По предварительным данным, предприятие будет выпускать китайские автомобили.
Кроме того, НАМИ стал собственником центра продаж и маркетинга Nissan в Москве. Известно, что сделка совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение 6 лет — точно так же, как в случае c Renault.
- Меж тем, одну из моделей Nissan снова начали завозить в Россию — по схеме параллельного импорта.
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Источник: Interfax.
Фото: Nissan, ФГУП «НАМИ»