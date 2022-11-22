Nissan Note снова в продаже в России: сколько стоит?

Покупателям предлагаются автомобили, произведенные в этом году.

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Благодаря параллельному импорту в Россию вернулся хэтчбек Nissan Note, который японский автоконцерн убрал из продуктовой линейки для продажи в нашей стране еще в 2014 году.

Купить автомобили 2022 года выпуска можно по цене от 1,4 млн рублей. За эту стоимость дилеры предлагают Aura — премиум-версию пятидверного хетчбэка Note третьего поколения — с пробегом три тысячи км.

Новый автомобиль можно приобрести за 1,9 млн рублей.

Для заказа доступны праворульные гибридные Nissan Note Aura с тяговыми электродвигателями и атмосферным 1,2-литровым мотором (82 л. с.).

Есть варианты автомобилей с передним и полным приводами. Также можно выбрать комплектацию.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Газета.ru

Фото: Nissan