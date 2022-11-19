Внезапно: вырос импорт машин и моторов из Японии — журнал За рулем

Внезапно: вырос импорт машин и моторов из Японии

Такие данные следуют из отчета Министерства финансов Японии за прошлый месяц.

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В октябре экспорт легковых автомобилей из Страны восходящего солнца в Россию увеличился на 20,8%, а моторов — на 17,9%.

Но завоз в РФ комплектующих для двигателей при этом снизился на 75,1%, импорт японских грузовых машин и автобусов упал на 31,5%, на 4,3% просели поставки мотоциклов.

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Японские автомобили сейчас доставляются по схеме параллельного импорта, потому что прямые торговые связи между странами стали невозможны из-за санкций. Только за осень из РФ ушли Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus и Mazda.

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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