Внезапно: вырос импорт машин и моторов из Японии

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В октябре экспорт легковых автомобилей из Страны восходящего солнца в Россию увеличился на 20,8%, а моторов — на 17,9%.
Но завоз в РФ комплектующих для двигателей при этом снизился на 75,1%, импорт японских грузовых машин и автобусов упал на 31,5%, на 4,3% просели поставки мотоциклов.
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Японские автомобили сейчас доставляются по схеме параллельного импорта, потому что прямые торговые связи между странами стали невозможны из-за санкций. Только за осень из РФ ушли Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus и Mazda.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash