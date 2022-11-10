Nissan отчитался об убытках: сколько потерял автоконцерн от ухода из России

Все свои российские активы компания передала в госсобственность РФ.

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Nissan потерял из-за ухода с российского рынка во втором квартале 2022 года 165 млн долларов. По сравнению с этим же периодом прошлого года прибыль сократилась на 68%, говорится в отчете автоконцерна на официальном сайте.

«Чистая прибыль компании в 2022 году составила на 119,3 миллиона долларов меньше, чем годом ранее, из-за единовременного убытка в размере 165 миллионов долларов, зафиксированного во втором квартале и связанного с уходом Nissan с российского рынка и снижением доли в прибыли аффилированных лиц», — поясняется в тексте.

Nissan заявил о полном уходе из России в начале октября. Компания передала 100% своих активов в государственную собственность в лице ФГУП «НАМИ». При этом компания гарантировала сохранение рабочих мест на автозаводе в Петербурге и выплату части зарплаты сотрудникам.

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Фото: Nissan