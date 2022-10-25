На российском заводе Hyundai снова продлили режим простоя

Решение принято на фоне усиливающихся слухов о полном уходе компании из России.

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В очередной раз продлен простой на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, сообщает «Русский автомобиль», замечая, что в этот раз о продлении заявлено несколько раньше обычного. Уже ставшее традиционным решение руководство завода озвучивало 27 или 28 числа каждого месяца.

Ранее мы писали, что головная компания Kia Corporation рассматривает возможность оставить в РФ только обслуживание своих автомобилей, без продажи произведенной и импортированной техники.

Вместе с тем, сама марка Hyundai покидать РФ не спешит, признавая, что потери бренда в этом случае будут очень болезненными. Напомним, завод ХММР имеет мощность 200 000 автомобилей в год, а штат насчитывает около 2200 сотрудников.

Фото: ТАСС