Скоро можно будет купить ОСАГО сразу для РФ и Белоруссии — журнал За рулем

Скоро можно будет купить ОСАГО сразу для РФ и Белоруссии

В союзной республике он заработает с января 2023 года.

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В России идет активная работа над тем, чтобы разрешить оформлять ОСАГО, который актуален и для РФ, и для Белоруссии, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

«У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта) очень большая, наверное, в январе (2023 года — ред.) уже запустим», — сказал Уфимцев.

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По словам главы ВСС, полис будет востребован в регионах, граничащих с Белоруссией, и в регионах соседней страны, граничащих с РФ. Если россияне приобретут ОСАГО с расширением на братскую республику, то белорусы — с расширением на Россию. О цене услуги пока ничего неизвестно.

Планируется осуществить такой же проект с Казахстаном, Арменией и другими странами Евразийского экономического союза.

Источник: РИА «Новости»

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

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