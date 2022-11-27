Скоро можно будет купить ОСАГО сразу для РФ и Белоруссии

В России идет активная работа над тем, чтобы разрешить оформлять ОСАГО, который актуален и для РФ, и для Белоруссии, сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
«У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта) очень большая, наверное, в январе (2023 года — ред.) уже запустим», — сказал Уфимцев.
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По словам главы ВСС, полис будет востребован в регионах, граничащих с Белоруссией, и в регионах соседней страны, граничащих с РФ. Если россияне приобретут ОСАГО с расширением на братскую республику, то белорусы — с расширением на Россию. О цене услуги пока ничего неизвестно.
Планируется осуществить такой же проект с Казахстаном, Арменией и другими странами Евразийского экономического союза.
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Источник: РИА «Новости»
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС