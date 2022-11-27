В России начали продавать новую Skoda Fabia — журнал За рулем

В России начали продавать новую Skoda Fabia

Самая доступная версия обойдется в 2,3 млн рублей.

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Дилер привез в РФ новые Skoda Fabia четвертого поколения. Хэтчбеки с пробегом 6 и 5 километров продают в Уфе за 2,325 и 2,475 миллиона рублей. Объявления о продаже размещены на сайте объявлений.

У более дешевой легковушки двигатель 1.0 TSI мощностью 95 л.с., а коробка передач механическая. Комплектация называется Ambition. В автомобиле есть круиз-контроль, кондиционер, боковые и фронтальные подушки безопасности, мультимедиа (AUX, USB и Bluetooth), задние парктроники, датчики дождя, света и противотуманные фары.

В России начали продавать новую Skoda Fabia

В России начали продавать новую Skoda Fabia

В России начали продавать новую Skoda Fabia

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Более дорогой вариант предусматривает, кроме того, что есть у первого, мотор на 110 л.с, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, передние парктроники, бесключевой доступ, систему контроля слепых зон, систему Старт/стоп.

В России начали продавать новую Skoda Fabia

Источник и фото: Авито.ру.

В России начали продавать новую Skoda Fabia

Самая доступная версия обойдется в 2,3 млн рублей.

В России начали продавать новую Skoda Fabia — фото 1373959В России начали продавать новую Skoda Fabia — фото 1373960В России начали продавать новую Skoda Fabia — фото 1373961В России начали продавать новую Skoda Fabia — фото 1373962В России начали продавать новую Skoda Fabia
В России начали продавать новую Skoda Fabia

Самая доступная версия обойдется в 2,3 млн рублей.

В России начали продавать новую Skoda Fabia — фото 1373960В России начали продавать новую Skoda Fabia — фото 1373959В России начали продавать новую Skoda Fabia — фото 1373961В России начали продавать новую Skoda Fabia — фото 1373962В России начали продавать новую Skoda Fabia
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Отзывы о Skoda Fabia (1)

Skoda 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманк...

Недостатки:

нисковата

Комментарий:

машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.

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