В России начали продавать новую Skoda Fabia

Самая доступная версия обойдется в 2,3 млн рублей.

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Дилер привез в РФ новые Skoda Fabia четвертого поколения. Хэтчбеки с пробегом 6 и 5 километров продают в Уфе за 2,325 и 2,475 миллиона рублей. Объявления о продаже размещены на сайте объявлений.

У более дешевой легковушки двигатель 1.0 TSI мощностью 95 л.с., а коробка передач механическая. Комплектация называется Ambition. В автомобиле есть круиз-контроль, кондиционер, боковые и фронтальные подушки безопасности, мультимедиа (AUX, USB и Bluetooth), задние парктроники, датчики дождя, света и противотуманные фары.