В России начали продавать новую Skoda Fabia

Дилер привез в РФ новые Skoda Fabia четвертого поколения. Хэтчбеки с пробегом 6 и 5 километров продают в Уфе за 2,325 и 2,475 миллиона рублей. Объявления о продаже размещены на сайте объявлений.
У более дешевой легковушки двигатель 1.0 TSI мощностью 95 л.с., а коробка передач механическая. Комплектация называется Ambition. В автомобиле есть круиз-контроль, кондиционер, боковые и фронтальные подушки безопасности, мультимедиа (AUX, USB и Bluetooth), задние парктроники, датчики дождя, света и противотуманные фары.
Более дорогой вариант предусматривает, кроме того, что есть у первого, мотор на 110 л.с, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, передние парктроники, бесключевой доступ, систему контроля слепых зон, систему Старт/стоп.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник и фото: Авито.ру.