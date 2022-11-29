BMW предлагает переходить на модели-трансформеры

Так автоконцерн видит свой вклад в заботу об экологии.

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Современные водители должны стремиться продлить срок службы своих существующих автомобилей, а не заменять их новыми. Такой подход позволит сократить объем отходов автомобильной промышленности, заявила глава отдела устойчивого развития BMW Моника Дернай.

При этом она предложила задуматься о выпуске трансформируемых моделей, когда проектирование автомобиля ведется с учетом заменяемых компонентов.

«Нам нужны новые навыки на вторичном рынке и при проектировании автомобилей, чтобы можно было снять сиденье и установить новое или демонтировать изношенное кресло и установить абсолютно новое. Тогда и салон будет выглядеть как новенький, и у производителя появится бизнес-модель, — от этого в конце концов выиграет все общество», — отметила представитель немецкого автоконцерна.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Auto Express

Фото: Unsplash