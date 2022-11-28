Volkswagen снова в России, но цена выше прежней почти в два раза

Лифтбеки и универсалы завозят по параллельному импорту.

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В 2020 году на российском авторынке автомобили Volkswagen Arteon с передним приводом продавались за 2,64 млн рублей. Теперь в России можно купить и полноприводную версию.

О начале поставок лифтбеков и универсалов Volkswagen Arteon дилеры сообщают на официальных сайтах. Стоимость лифтбеков начинается от 4,15 млн рублей, а универсалов — от 4,3 млн рублей.

Volkswagen Arteon

Можно купить автомобиль как с бензиновым двигателем мощностью 190 или 280 л. с., так и с дизельным мощностью 200 л. с. Рабочий объем двигателя — 2,0 литра. Все моторы сочетаются роботом DSG.

Дилеры также готовы привезти машины со спортивным пакетом R-Line.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Газета.ru

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