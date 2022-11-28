По сравнению с весной текущего года ситуация значительно поменялась, говорят специалисты.

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В мае 2022 года легковой российский автопром накрыл самый настоящий обвал — было выпущено всего 3,7 тысяч машин. Однако затем началось восстановление: уже 13,4 тысячи авто в июне, 19,4 тысячи — в июле, 24,7 тысячи — в августе.

В начале осени производство снова немного «просело», до 23,8 тысячи машин, зато в октябре последовал бурный рост — силами всех российских заводов выпущено 37,3 тысячи автомобилей. Но всего с января в РФ собрано 386 тысяч машин, что почти в три раза меньше, чем годом ранее, сообщает «Росстат».

В сентябре началась сборка машин на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, в ноябре — на заводе «Москвич» в Москве. Оба предприятия крупноузловым методом собирают китайские машины под российскими брендами. Специалисты отмечают, что вклад новых предприятий в автопром уже есть, но в этом году он не будет значимым.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: finmarket.ru