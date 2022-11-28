Как себя вести, если машину занесло: советы эксперта — журнал За рулем

Как себя вести, если машину занесло: советы эксперта

Никаких резких движений!

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Самое главное в ситуации, если машину занесло, — это сохранять спокойствие. Лучше всего заранее потренироваться где-то на закрытых площадках, может быть даже пройти обучение с инструктором.

Как отметил эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха, кандидат технических наук Анатолий Фиронов, крайне важно иметь «адаптированный и упреждающий» стиль вождения, учитывать, что другие водители на дороге могут не справиться с управлением.

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Стоит учитывать, что на скользкой дороге тормозной путь в четыре раза больше. Если на обычной дороге он составляет 15 м при скорости 50 км/ч, то на заснеженной он возрастает при такой же скорости до 65 м.

Поэтому основным правило на скользкой дороге является снижение скорости вдвое и увеличение безопасного расстояния.

Если машина все же пошла в занос, то на заднем приводе нужно немного сбросить газ и довернуть руль в сторону заноса. В случае переднего привода, наоборот, помогает добавление газа, вытягивающее машину.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: RT на русском

Фото: АГН «Москва»

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