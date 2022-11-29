Штрафников посчитали: ГИБДД составила топ-5 нарушений ПДД в Москве — журнал За рулем

Штрафников посчитали: ГИБДД составила топ-5 нарушений ПДД в Москве

Подавляющее число правонарушений в столице фиксируют дорожные камеры.

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Самым распространенным нарушением правил дорожного движения водителями в Москве стало превышение скорости на 20–40 км/ч, поделилось статистикой столичное ГИБДД. При этом данные об общем количестве выписанных постановлений и сумме штрафов Госавтоинспекция не озвучивает.

На втором месте по частоте нарушений — несоблюдение требований знаков и разметки. Нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотоциклетными шлемами ГИБДД поставило на третье место.

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Также в пятерку наиболее распространенных нарушений ПДД с января по октябрь включительно вошло нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. И замыкает антирейтинг нарушение правил пользования телефоном.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Госавтоинспекция Москвы

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

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