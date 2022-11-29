Покупателям в России предлагают японский хэтчбек за два млн рублей

Напрямую из Японии автомобиль в свое время так и не добрался. Теперь его привезут из Эмиратов.

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Дилеры продолжают пополнять модельный ряд на своих складах за счет параллельного импорта. Один их них предлагает к продаже в России Suzuki Baleno на «автомате» с нулевым пробегом.

Стоимость такого автомобиля — 2 100 тыс. рублей. За эти деньги покупатель, по утверждению дилера, получит авто в максимальной комплектации. Объем двигателя — 1,5 л., мощность — 105 л. с.

Интересно, что до введения санкций этот хэтчбек планировали официально начать поставлять в Россию, но на тот момент Suzuki не смог бы обеспечить ему конкурентную цену на российском авторынке.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: Suzuki